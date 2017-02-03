СМИ: Мошенники вывели из России 16 млрд рублей через судебных приставов

В России набирает популярность новая схема отмывания денежных средств, центральным звеном которой являются сотрудники Федеральной службы судебных приставов, сообщает "Коммерсант".

По сути, речь идёт о модификации уже известной правоохранительным органам "молдавской схемы", когда два юрлица договариваются о взыскании долга через третейские суды или путём заключения мировых соглашений. При этом истцом является нерезидент России, который формально требует погасить задолженность, а ответчик-резидент якобы принимает эти условия. По решению суда деньги списывают со счёта должника и переводят на счёт в иностранном банке. А легализация средств, в свою очередь, происходит через службу судебных приставов.

16 млрд рублей мошенники вывели из России в 2016 году по "молдавской схеме" с участием судебных приставов

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При этом в Центробанке "Коммерсанту" сообщили, что в курсе новой схемы, но пока не могут с ней бороться ввиду недостатка полномочий.