В британской церкви нашли 700-летнюю скульптуру Трампа

На необычайное сходство скульптуры в старинной церкви и президента США обратили внимание туристы из Лондона.

В одной из церквей в Англии обнаружили скульптуру с лицом президента США Дональда Трампа, сообщает местное издание The Nottingham Post.

Отмечается, что эту деталь заметили ещё до того, как Трамп стал президентом: на сходство лиц обратили внимание туристы из Лондона.

Теперь скульптура пользуется необычной популярностью из-за своего сходства с президентом Соединённых Штатов.

При этом местный священник рассказал, что раньше не обращал на это сходство внимания. Он заметил, что такой портрет XIV века может польстить Трампу, но добавил, что, впрочем, расположена скульптура не среди изображений королей и королев.

Редактор The Nottingham Post, размещая фото скульптуры и Трампа в своём "твиттере", пошутил, что это разделённые при рождении близнецы.