Полиция нашла в лесу шубу пропавшей Натальи Меламед

Шуба пропавшей 23-летней москвички была обнаружена правоохранителями в Красногорском лесу.

Вот уже неделю девушку безуспешно ищут родные и сотрудники полиции, но пока нашли только шубу неподалёку от улицы Барышихи в Красногорском лесу.

Чёрную норковую шубу пропавшей Натальи Меламед обнаружили в Красногорском лесу, где находится заброшенная войсковая часть.

Фото: соцсети

Найденная короткая чёрная норковая шуба в капюшоном сходится по описанию с той, в которой, по словам близких, ушла из дома 23-летняя Наталья Меламед в день исчезновения. В главное следственном управлении Следственного комитета по г. Москве возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В настоящее время проводится комплекс проверочных и поисковых мероприятий рядом с местом обнаружения шубы пропавшей девушки.

Напомним, 23-летняя Наталья Меламед ушла из дома неделю назад в неизвестном направлении. Как стало известно, девушка ушла из дома на улице Митинской, поругавшись с родителями. От отца и матери она направилась к возлюбленному, но и там произошла ссора, после которой девушка на связь с родными не выходила.