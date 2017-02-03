Воры обокрали квартиру фигуранта дела экс-сенатора Изместьева

Из квартиры бизнесмена Игоря Вайнберга, который обещал Изместьеву за деньги закрыть в отношении него уголовное дело, вынесли оружие и технику

Злоумышленники открыли окно квартиры бизнесмена Игоря Вайнберга, которая располагается на улице Вилиса Лациса на северо-западе Москвы. Проникнув в помещение на первом этаже, грабители похитили ноутбук "Леново" и охотничье ружьё "Карл Хаупман", принадлежащее осуждённому предпринимателю, который является фигурантом дела бывшего сенатора Игоря Изместьева.

Сумма ущерба составила порядка 20 тысяч рублей. С заявлением о краже обратился родственник Игоря Вайнберга. Сам осуждённый бизнесмен Игорь Вайнберг отбывает наказание в колонии строгого режима, вынесенное ему судом в августе прошлого года за мошенничество в особо крупном размере.

Как показали результаты проверки следствия, Игорь Вайнберг совместно с адвокатом Сергеем Антоновым предложили матери осуждённого на пожизненное заключение экс-сенатора Игоря Изместьева за 400 тысяч долларов освободить её сына.

Напомним, бывший сенатор Изместьев сидит по обвинению в терроризме, бандитизме и убийствах. Было установлено 24 эпизода преступной деятельности банды Изместьева — это два теракта, 14 убийств, пять покушений на убийство. Среди них и покушение на сына экс-президента Башкирии Урала Рахимова.