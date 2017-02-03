ДПС больше 100 км преследовала серийного угонщика в Амурской области

В Амурской области сотрудники ДПС устроили погоню за 28-летним угонщиком, который почти 100 км не давал полицейским себя обогнать, виляя на дороге из стороны в сторону. Угнанную машину заметили в городе Свободный, а остановить мужчину удалось лишь в Белогорском районе.

Погоня за нарушителем попала на видеорегистратор патрульной машины. Сотрудники поста ДПС заметили машину без номерных знаков и потребовали водителя остановиться, мужчина проигнорировал слова правоохранителей. Злоумышленник выехал за пределы города и двигался на высокой скорости, виляя из стороны в сторону, тем самым не давая инспекторам ДПС совершить манёвр и остановить машину.

— Задержать подозреваемого удалось в Белогорском районе, — сообщает пресс-служба МВД по Амурской области. — Как оказалось, иномарка была угнана в городе Благовещенске. Подозреваемым в угоне оказался ранее судимый житель Свободного. Он освободился из тюрьмы в 2016 году, где отбывал наказание за совершение аналогичных преступлений.

По факту кражи автомобиля возбуждено уголовное дело.