Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин прокомментировал слова американского постпреда при организации Никки Хейли, которая назвала вхождение Крыма в состав Украины условием отмены санкций. Чуркин в ответ на это напомнил коллеге слова из Конституции США.
Нельзя не вспомнить, что в Конституции Соединённых Штатов прозвучали такие замечательные исторические слова: "Мы, народ". Народ Крыма вполне определённо выразил свою волю на референдуме,
постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин.
Хейли ранее заявила, что введённые США санкции останутся в силе, пока Украина "не вернёт контроль" над полуостровом.
Напомним, регион вошёл в состав России в 2014 году по результатам референдума, на котором народ Крыма высказался за воссоединение с Россией.
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