Он напомнил, что желание воссоединиться с Россией выразил на референдуме 2014 года народ Крыма.

Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин прокомментировал слова американского постпреда при организации Никки Хейли, которая назвала вхождение Крыма в состав Украины условием отмены санкций. Чуркин в ответ на это напомнил коллеге слова из Конституции США.

Нельзя не вспомнить, что в Конституции Соединённых Штатов прозвучали такие замечательные исторические слова: "Мы, народ". Народ Крыма вполне определённо выразил свою волю на референдуме, постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин.

Хейли ранее заявила, что введённые США санкции останутся в силе, пока Украина "не вернёт контроль" над полуостровом.

Напомним, регион вошёл в состав России в 2014 году по результатам референдума, на котором народ Крыма высказался за воссоединение с Россией.