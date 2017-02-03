Лукашевич: РФ рассчитывает, что Украина и ЛДНР отведут вооружения к 5 февраля

Читайте также

Лукашевич: РФ рассчитывает, что Украина и ЛДНР отведут вооружения к 5 февраля

2506

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия надеется на отвод всего вооружения Украиной и ЛДНР от линии соприкосновения согласно минским соглашениям.

Рассчитываем, что Киев, Донецк и Луганск отведут к 5 февраля все виды вооружений, подпадающие под действие минских соглашений на определённые расстояния и в места хранения

— 

Александр Лукашевич.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Напомним, что ранее появилась информация о том, что в Авдеевку вошли украинские танки. Ситуация в Донбассе продолжает обостряться. Жилые районы обстреливаются украинскими силовиками каждый день.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!