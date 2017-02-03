Пранкеры Лексус и Вован развели генсека НАТО

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Пранкеры Лексус и Вован развели генсека НАТО

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Подробности разговора руководителя военного альянса с Лексусом и Вованом, а также эксклюзивное аудио будут опубликованы на Лайфе в ближайшее время.

Разговор российских пранкеров и генсека НАТО продолжался 40 минут

Фото: © РИА Новости / Александр Полегенько

Лексус и Вован развели Йенса Столтенберга от имени Порошенко

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Пранкеры обсудили с генсеком НАТО перспективы вступления Украины в военный альянс

Фото: © РИА Новости / Александр Полегенько

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