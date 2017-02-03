Пранкеры Лексус и Вован развели генсека НАТО

Подробности разговора руководителя военного альянса с Лексусом и Вованом, а также эксклюзивное аудио будут опубликованы на Лайфе в ближайшее время.
Разговор российских пранкеров и генсека НАТО продолжался 40 минут
Фото: © РИА Новости / Александр Полегенько
Лексус и Вован развели Йенса Столтенберга от имени Порошенко
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
Пранкеры обсудили с генсеком НАТО перспективы вступления Украины в военный альянс
Фото: © РИА Новости / Александр Полегенько
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