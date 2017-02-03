Министр обороны Эстонии заявил, что не пустит ансамбль Александрова в страну

Так он отреагировал на предложение местного бизнесмена пригласить коллектив на гастроли.

Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна, отвечая на предложение местного бизнесмена организовать в стране гастроли ансамбля имени Александрова, заявил, что не даст коллективу разрешения приехать в Эстонию.

Я могу сразу сказать, что не дам ансамблю песни и пляски им. Александрова, входящему в состав Вооружённых сил РФ, разрешения приехать в Эстонию. Российских военных не ждут в Эстонии, министр обороны Эстонии Маргус Цахкна.

Предприниматель, предлагавший гастроли ансамбля, заметил, что артисты никак не угрожают независимости Эстонии, но министр с ним не согласился.

Коллективу отказывали в посещении республики в 2016 году — это делал предшественник Цахкны Ханнес Хансо.

Напомним, что 64 артиста ансамбля, включая художественного руководителя коллектива Валерия Халилова, погибли в авиакатастрофе в декабре 2016 года.

23 февраля Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова выступит в Кремле новым составом.