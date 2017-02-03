В МИД РФ назвали обстрел журналистов в Донбассе грубым нарушением гумправа

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В МИД РФ назвали обстрел журналистов в Донбассе грубым нарушением гумправа

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В МИД РФ расценивают обстрел российских журналистов в Донбассе как грубое нарушение гуманитарного права. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова на своём брифинге.

Напомним, за последние несколько дней ситуация в Донбассе резко обострилась. 31 января под обстрел в одном из районов Донецка попала съёмочная группа Лайфа. В результате был ранен оператор Павел Чуприна. Сегодня также стало известно, что из Авдеевки эвакуировали британского фотографа Кристофера Нанна, он получил ранение глаза.

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