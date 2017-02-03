В Германии мужчина на автомобиле похитил четверых детей и врезался в толпу людей

В результате этого инцидента, произошедшего в Мюнхене, серьёзно пострадало двое прохожих.

В немецком Мюнхене 29-летний мужчина угнал у своей бывшей возлюбленной автомобиль, похитил её четверых детей и врезался с ними в толпу прохожих в районе Рамерсдорф. Об этом сообщает Daily Mail.

В Мюнхене мужчина на автомобиле похитил четверых детей своей экс-возлюбленной, после чего врезался с ними в толпу людей. Двое пешеходов получили серьёзные ранения. Дети не пострадали.

Фото: Flickr/Jan Barnier

В результате случившегося двое прохожих получили тяжёлые ранения и в критическом состоянии были экстренно доставлены в ближайшую больницу. Сейчас за их жизнь борются врачи.

Известно, что этому инциденту предшествовала ссора экс-возлюбленных, после которой девушка убежала к соседям за помощью. Пока её не было, мужчина украл у неё автомобиль и детей.

После случившегося злоумышленник сбежал с места аварии, бросив автомобиль. Сейчас его разыскивает полиция. К счастью, дети в результате ДТП не пострадали.