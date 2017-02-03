В Риге водитель автобуса стал известным благодаря сходству с Трампом

Водитель рейсового автобуса в Риге Виталий Римицанс стал своего рода достопримечательностью в Латвии: пассажиры и пользователи соцсети отметили его невероятную схожесть с новым президентом США Дональдом Трампом. А ведь чтобы походить на Трампа, Виталий и усилий-то не предпринимал. Огненно-красный галстук, по словам коллег, носил всегда, а вовсе не потому, что такой же был у Трампа на инаугурации.

"Рижский Трамп", в отличие от своего двойника, работает водителем обычного рейсового автобуса, следующего по маршруту Рига — Балдоне. Коллеги Виталия описывают его как добропорядочного, интеллигентного человека, и надеются, что после того, как на него накатит, по их словам, "бешеная популярность", он не уйдёт из автобусного парка.

Рабочий стаж Виталия — 45 лет, из которых три года он продолжает возить людей, будучи на пенсии. Он получает 650 евро в месяц. В отличие от двойника, был женат лишь один раз, имеет троих детей и внука. "Рижский Трамп" говорит, что полностью доволен своей жизнью и никогда не согласился бы поменяться ей с настоящим Дональдом Трампом.