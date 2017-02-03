Главврач устроил танцы со стриптизёршей в онкобольнице в Подмосковье

Коллектив ГУЗ "Московский областной онкологический диспансер" устроил пикантный сюрприз для своего начальника, пригласив стриптизёршу на новогодний корпоратив. Празднование устроили тут же — в здании медицинского учреждения.

Участники и гости вечеринки сняли на видео кульминационный момент вечеринки — приватный танец, который стриптизёрша устроила на коленях

главврача Владимира Асташова. Примечательно, что саундтрек был выбран как нельзя более подходящий — песня "Медсестричка". Видео прислал в редакцию гражданский корреспондент Лайфа через приложение LifeCorr.

Источники Лайфа рассказали, что персонал скидывался на вечеринку по 2500 рублей. Всего же участие в празднике приняли 30 человек. Отметим, услуги танцоров "обнажённого" жанра обошлись медикам в 7000 рублей.

ГУЗ "Московский областной онкологический диспансер" оказывает услуги населению по диагностике, лечению рака у онкобольных. Учреждение рассчитано на 620 коек.