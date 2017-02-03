В Таиланде в отделе полиции старшеклассник с ножом распугал посетителей

Молодому человеку отказала девушка, парень просил стражей правопорядка застрелить его и тем самым избавить от мук любви.

В Таиланде старшеклассник с ножом ворвался в отдел полиции Пхукета. Он преследовал девушку, которая отказала ему во взаимности

Как пишет Phuket Gazette, своими действиями молодой человек напугал не только свою возлюбленную, но и граждан, которые подавали заявления и оплачивали штрафы в отделе полиции.

Полиция разрешила журналистам разместить видео с камер наблюдения. На кадрах видно, как молодой человек крепкого телосложения вбегает в зал приёма заявлений, преследуя девушку в школьной форме, и расталкивает паникующих посетителей. Парень, пытаясь догнать возлюбленную, запрыгивал на столы с документами.

Из криков злоумышленника правоохранители поняли, что девушка внезапно прекратила с ним отношения, а старшеклассник не смог пережить этого и погнался за дамой сердца с ножом. По словам очевидцев, когда девушка скрылась в одном из помещений отдела, юноша направил нож на полицейских и потребовал застрелить его и тем самым прекратить мучения.

Угомонили юношу не полицейские, а его родители, которых срочно вызвали в отдел. Молодого человека отправили на психиатрическое обследование.