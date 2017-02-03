Подросток покончил с собой из-за смерти друга во время неудачной кражи

Читайте также

Подросток покончил с собой из-за смерти друга во время неудачной кражи

618

По данным следствия, молодые люди решили собрать металлолом на территории лесопилки в Ярославской области. Когда один из друзей, разбив окно, попытался залезть в помещение, он сорвался и рухнул на бетонный пол с высоты нескольких метров. Его 17-летний товарищ не смог пережить потерю друга и покончил с жизнью у себя в квартире после того, как его родители уснули.

<p> Фото: <a href="http://flickr.com/" target="_blank">flickr.com/</a> Pavel Prikhodko </p>

По предварительным данным, подростки дружили и учились в одном техникуме. Юноши воспитывались в многодетных семьях.

— В настоящее время следователями и криминалистами продолжается выполнение проверочных мероприятий, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Ярославской области. — Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!