Подросток покончил с собой из-за смерти друга во время неудачной кражи

По данным следствия, молодые люди решили собрать металлолом на территории лесопилки в Ярославской области. Когда один из друзей, разбив окно, попытался залезть в помещение, он сорвался и рухнул на бетонный пол с высоты нескольких метров. Его 17-летний товарищ не смог пережить потерю друга и покончил с жизнью у себя в квартире после того, как его родители уснули.

По предварительным данным, подростки дружили и учились в одном техникуме. Юноши воспитывались в многодетных семьях.

— В настоящее время следователями и криминалистами продолжается выполнение проверочных мероприятий, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Ярославской области. — Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.