Столтенберг заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО — это недоразумение

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Столтенберг заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО — это недоразумение

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НАТО предоставляет политическую поддержку Украине. Но действий ваших министров недостаточно, чтобы победить коррупцию,

— 

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО.

Фото: ©РИА Новости/Алексей Витвицкий

Вопрос о членстве Украины в НАТО — это просто недоразумение. Украина не подходит по своим стандартам,

— 

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО.

Фото: ©РИА Новости/Алексей Витвицкий

Напомним, пранкеры Лексус и Вован развели генерального секретаря Йенса Столтенберга от имени украинского лидера Петра Порошенко.

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