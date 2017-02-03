Семья погибшего лесника-героя: Все бы так сделали, мы живём в России

Жители села Икра в Дагестане называют Зейнутдина Батманова настоящим героем и просят приставить его к государственной награде. Обычный лесник ценой собственной жизни спас молодую семью и трёхмесячного ребёнка. Зейнутдин услышал плач в лесу, а когда подошёл, увидел, что боевики взяли семью в плен. Он уговорил преступников из банды Гасана Абдулаева отпустить молодых людей и взять в плен его самого. Боевики убили Зейнутнида после отказа позвонить начальнику полиции и заманить оперативников в ловушку.
У Зейнутдина Батманова остались жена Джамиля и четверо детей. Джамиля рассказала, что ждала мужа весь вечер и даже не думала, что с ним могла случиться трагедия.
— Мне даже в голову не приходило, что такое может случиться. Всё было как всегда. А потом нам сказали, что его захватили бандиты. Но я всё равно думала, может, он найдёт с ними общий язык. Может, им деньги нужны были, может, что-то потребуют. Я бы всё отдала. Я всё надеялась, что он вернётся. А после обеда сказали, что всё, его нашли уже,
вдова лесника Джамиля Батманова.
На место убийства брат Зейнутдина Батман приехал в первый раз за полтора года. Именно сюда боевики привели своего заложника и избили. А после отказа подчиниться расстреляли. На месте трагедии до сих пор лежат детали машины Зейнутдина и его рубашка. По словам Батмана, все жители села благодарны леснику и считают его достойным самых высших наград. Батман рассказал Лайфу, что на месте Зейнутдина так поступил бы каждый человек.
— Он сказал: "Как я буду потом смотреть в глаза людям?". Он не мог по-другому поступить, он патриотом был. Мы долго думали, почему его расстреляли. И вот нашли ответ. Это героический поступок. Каждый человек поступил бы так. Потому что живём мы в России, в Дагестане. Это наша Родина, наш народ, — рассказал Лайфу брат погибшего Батман Батманов.
Подробности случившегося стали известны после допроса одного из задержанных боевиков — Наримана Бастрова. Он рассказал, что банда планировала использовать Зейнутдина в качестве живого щита в случае перестрелки с полицейскими.
Данный материал подготовлен совместно с riaderbent.ru.
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