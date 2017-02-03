Семья погибшего лесника-героя: Все бы так сделали, мы живём в России

Жена и дети Зейнутдина Батманова, погибшего от рук боевиков, рассказали, как обычный лесник из Дагестана пожертвовал собой ради спасения молодой семьи. По словам родственников, на его месте так поступил бы любой патриот своей страны.

Жители села Икра в Дагестане называют Зейнутдина Батманова настоящим героем и просят приставить его к государственной награде. Обычный лесник ценой собственной жизни спас молодую семью и трёхмесячного ребёнка. Зейнутдин услышал плач в лесу, а когда подошёл, увидел, что боевики взяли семью в плен. Он уговорил преступников из банды Гасана Абдулаева отпустить молодых людей и взять в плен его самого. Боевики убили Зейнутнида после отказа позвонить начальнику полиции и заманить оперативников в ловушку.

У Зейнутдина Батманова остались жена Джамиля и четверо детей. Джамиля рассказала, что ждала мужа весь вечер и даже не думала, что с ним могла случиться трагедия.

— Мне даже в голову не приходило, что такое может случиться. Всё было как всегда. А потом нам сказали, что его захватили бандиты. Но я всё равно думала, может, он найдёт с ними общий язык. Может, им деньги нужны были, может, что-то потребуют. Я бы всё отдала. Я всё надеялась, что он вернётся. А после обеда сказали, что всё, его нашли уже, вдова лесника Джамиля Батманова.

На место убийства брат Зейнутдина Батман приехал в первый раз за полтора года. Именно сюда боевики привели своего заложника и избили. А после отказа подчиниться расстреляли. На месте трагедии до сих пор лежат детали машины Зейнутдина и его рубашка. По словам Батмана, все жители села благодарны леснику и считают его достойным самых высших наград. Батман рассказал Лайфу, что на месте Зейнутдина так поступил бы каждый человек.

— Он сказал: "Как я буду потом смотреть в глаза людям?". Он не мог по-другому поступить, он патриотом был. Мы долго думали, почему его расстреляли. И вот нашли ответ. Это героический поступок. Каждый человек поступил бы так. Потому что живём мы в России, в Дагестане. Это наша Родина, наш народ, — рассказал Лайфу брат погибшего Батман Батманов.

Подробности случившегося стали известны после допроса одного из задержанных боевиков — Наримана Бастрова. Он рассказал, что банда планировала использовать Зейнутдина в качестве живого щита в случае перестрелки с полицейскими.

Данный материал подготовлен совместно с riaderbent.ru.