Прокуратура проверит видео охоты на краснокнижных баранов архаров на Алтае

Видео преследования диких краснокнижных баранов архаров прислал на электронную почту Сайлюгемского национального парка анонимный адресант. На кадрах охотники на нескольких снегоходах преследуют, а затем и удерживают за рога алтайского горного барана аргали. Сотрудники парка немедленно передали видео охоты на охраняемых законом животных в полицию.

Проверку в отношении подобных видео, конечно, будут проводить следственные органы, стараясь определить и территорию и происхождение ролика. Однако в любом случае участники ролика совершают противоправные действия — преследовать и отлавливать животных, тем более краснокнижных животных, используя транспортные средства, категорически запрещено, старший координатор проектов WWF Александр Карнаухов.

Местом охоты вполне мог стать Кош-Агачский район. В настоящий момент природоохранная прокуратура и правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства преследования и возможные последствия погони. Если факт браконьерства будет подтверждён, виновных ждёт штраф до двух миллионов рублей или лишение свободы сроком до семи лет.

Отметим, всего на территории Республики Алтай обитает около тысячи особей аргали. Это животное является флаговым для Сайлюгемского нацпарка и находится под его защитой. Архары — самые крупные животные в своём подвиде, внесены в Красную книгу республики и России. Охота на них запрещена и преследуется по закону.