В ГД призвали не допускать учителя, совратившего ученика в Москве, до детей

По словам депутата Гаджимета Сафаралиева, у таких преподавателей слабая психика.

Учителю, которая совратила ученика элитной гимназии в Москве, не место среди детей, заявил Лайфу член Комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев.

Школа — это образовательное учреждение, а не школа интимных услуг. А учитель, вместо английского, занималась с учеником сексом, Гаджимет Сафаралиев, депутат Госдумы.

— Я считаю, что таким учителям нельзя работать в школе. Какой бы профессионал она не была, ведь школа несёт не только образовательную нагрузку, но и воспитательную, — какое же это воспитание. На мой взгляд, надо поражать права таких учителей, чтобы они больше в школе работать не могли. Значит они не могут работать с детьми, у них слабая психика и направлена не на воспитание, а на растление. Я считаю, что и школа, и родители правы, — сказал Сафаралиев.

Ранее Лайф сообщил, что в одной из элитных московских гимназий учитель английского языка вместо дополнительных занятий с 17-летним учеником занималась с ним сексом. По последним данным, преподаватель больше не является сотрудником этого образовательного учреждения, но её взяли на работу в другую школу.