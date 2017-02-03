Жильцы многоэтажки в Серове срубили двухметровый фекальный сталагмит — видео

Сегодня местные жители дома № 5 на улице Белореченской решились сами ликвидировать двухметровый фекальный сталагмит, выросший в одном из подъездов из-за аварии в системе канализации.

Два человека с кувалдой и топором разрушили пахучую сосульку за пять минут, а её остатки вынесли из подъезда. Стоит отметить, что, хоть жильцы и ликвидировали её, причина фекальных наростов так и не была устранена.

Местные жители пожаловались в прокуратуру и Роспотребнадзор, но их проблему обещают решить не раньше следующей среды.