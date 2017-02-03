В Москве жители спасают 38 кошек, которых приютили в подвале жилого дома

Жители дома на Фрунзенской набережной в Москве приютили в подвале кошек. Управляющая компания днём 3 февраля планирует выкинуть животных на улицу и отдать подвал коммерсантам.
Москвичи на Фрунзенской набережной в доме 38/1 в подвале приютили 38 бездомных кошек и борются за их право жить там. Управляющая компания против проживания животных в доме и планирует выбросить их на улицу
Фото: Flickr/Danny VB
"Управляющая компания угрожала нам, что забетонирует кошек в подвале нашего дома на Фрунзенской набережной", — говорит жилец дома Руслан.
Управляющая компания угрожала нам, что забетонирует кошек в подвале нашего дома на Фрунзенской набережной,
жилец дома Руслан.
- Популярные
- По времени