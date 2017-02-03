Лукашенко: Пока я президент, ни один камень в сторону россиянина не будет брошен

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Лукашенко: Пока я президент, ни один камень в сторону россиянина не будет брошен

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На встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с представителями общественности и СМИ белорусский лидер прокомментировал отношения между Россией и республикой. По его словам, состояние белорусско-российских отношений являются для него важнейшим вопросом. Об этом сообщает агентство "БелТА".

Пока я Президент, ни один камень в сторону русского человека, россиянина брошен не будет. Тема очень острая. Боюсь сказать лишнее, с одной стороны. А с другой — ситуация уже дошла до того, что я мало что имею право скрывать,

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Фото: ©РИА Новости/Николай Петров

Белорусский лидер добавил, что с российским президентом Владимиром Путиным порой у него складываются непростые отношения, но в целом они хорошие.

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