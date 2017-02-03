Лукашенко поручил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора

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Лукашенко поручил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора

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Белорусский президент поручил возбудить уголовное дело в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта. По мнению Александра Лукашенко, российское ведомство препятствует поставкам местного продовольствия на территорию России.

Что касается продуктов питания. Я только главное скажу. Знаете, разного рода "данкверты" — нам надо решить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству,

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Александр Лукашенко.

Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский

Белорусский президент неоднократно резко высказывался в адрес Сергея Данкверта.

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