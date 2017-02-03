Лукашенко: Введение Россией пограничной зоны — это чисто политический выпад

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Лукашенко: Введение Россией пограничной зоны — это чисто политический выпад

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Александр Лукашенко прокомментировал решение Москвы о создании пограничной зоны у Белоруссии. По мнению главы государства, это является политическим выпадом. Также он считает, что Россия нарушает международные договорённости.

Введение Россией пограничной зоны — это чисто политический выпад, нельзя этого делать,

— 

Александр Лукашенко.

Фото: © РИА Новости/Серегй Гунеев

Напомним, директор ФСБ России Александр Бортников поручил установить пограничную зону в приграничных с Белоруссией регионах РФ.

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