Лукашенко: Введение Россией пограничной зоны — это чисто политический выпад

Александр Лукашенко прокомментировал решение Москвы о создании пограничной зоны у Белоруссии. По мнению главы государства, это является политическим выпадом. Также он считает, что Россия нарушает международные договорённости.
Введение Россией пограничной зоны — это чисто политический выпад, нельзя этого делать,
Александр Лукашенко.
Фото: © РИА Новости/Серегй Гунеев
Напомним, директор ФСБ России Александр Бортников поручил установить пограничную зону в приграничных с Белоруссией регионах РФ.
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