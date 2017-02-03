В Россельхознадзоре ответили на идею Лукашенко возбудить дело против Данкверта

В российском ведомстве уверены в легальности и законности предпринятых в мер в отношении продуктов из Белоруссии.

Белоруссия не извещала Россельхознадзор о возбуждении дела против руководителя ведомства Сергея Данкверта, рассказала Лайфу официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано. Ранее такое поручение дал президент республики Александр Лукашенко.

— Официальных сообщений к нам не поступало. Всё, что мы знаем, читали в прессе. Никакой озабоченности у Россельхознадзора нет, потому что мы уверены в легальности, законности предпринимаемых действий ведомства как в отношении нелегальной и часто небезопасной продукции, которая поступает из Белоруссии, так и в отношении отдельных предприятий, в отношении которых были введены временные ограничения, — сказала Мелано.

Лукашенко поручил возбудить дело против Данкверта за "нанесение ущерба государству".