Вооружённый мужчина пытался проникнуть в Лувр

В Париже военнослужащий открыл огонь по неизвестному мужчине, который напал на него вблизи музея Лувр, передаёт Reuters. По предварительным данным, вооружённый злоумышленник попытался проникнуть на территорию музея. Солдат преградил ему дорогу и выстрелил на поражение, когда мужчина предпринял попытку дать ему отпор.

Стрельба около Лувра: военный открыл огонь по неизвестному мужчине, который пытался пройти в музей с оружием

Фото: flickr.com/Lolowaro974

По данным местных СМИ, неизвестный преступник был вооружён мачете и держал в руке чемодан. В то же время AFP со ссылкой на полицию сообщает, что у раненого злоумышленника изъяли огнестрельное, а не холодное оружие.

Здание музея оцеплено. На месте работают сотрудники полиции.