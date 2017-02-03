Сапёров вызвали на площадь у Лувра, где неизвестный напал на патруль

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Сапёров вызвали на площадь у Лувра, где неизвестный напал на патруль

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Сапёров срочно вызвали на площадь Каррузель у Лувра, где вооружённый ножом мужчина напал на военного. Как сообщает радиостанция "Европа-1", у злоумышленника была с собой ручная кладь, которую полицейские в экстренном порядке решили проверить.

По данным СМИ, мужчина напал на военных после того, как его не пустили в Лувр из-за слишком большой сумки. Одного из солдат он ранил. В ответ силовики открыли огонь по преступнику. Злоумышленник находится в тяжёлом состоянии.

Из-за происшествия Лувр закрыт. Также недоступна для пассажиров станция метро "Пале руаяль".

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