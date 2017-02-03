Краснодарская семья бросила беззубого енота, испугавшись долгого лечения

Спасителем животного оказалась местная жительница, которая и приютила его у себя.

Енот по кличке Поночка появился у молодой пары в качестве домашнего питомца в Краснодаре. Однако, как выяснилось позже, хозяева не знали, как правильно ухаживать за животным. Во время прогулки по квартире диван упал Поночке на челюсть, сломав её в двух местах.

Жители Краснодара бросили беззубого енота Поночку со сломанной челюстью, но сердобольная женщина приютила животное у себя и занялась его лечением.

Несмотря на то что полость рта енота стала гнить, хозяева обратились к ветеринарам только через неделю после ЧП. В ходе лечения шокированные запущенным состоянием хозяева отказались от питомца.

Спасителем Поночки оказалась жительница Краснодара. Узнав от знакомых ветеринаров о еноте, Наталья сразу же забрала его к себе. Не напугали женщину ни предстоящие операции, ни длительное лечение.

Девочки-ветеринары рассказали, что у них есть на передержке енот только после операции со сломанной челюстью, ему ищут хозяев. Бывший хозяин случайно сломал Поночке челюсть, когда захлопывал диван. Наталья Бурименко

Поночка после перенесённого наркоза очень пуглива, у неё наблюдаются частые перепады настроения. Мужчин она не любит, может подойти погладиться, что-то вкусненькое взять, но тут же отойти в угол и рычать.

— Первое время после операции ухаживали как за ребёнком, пищу перемалывали на тёрке до состояния каши — как делают для детей маленьких, у которых зубов нет, постепенно вводя в рацион другие продукты, — рассказала Лайфу местный житель Наталья Бурименко.