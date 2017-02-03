Лукашенко назвал вымыслом сообщения о выходе Белоруссии из ЕврАзЭС

Он также заметил, что страна не собирается выходить из Организации договора о коллективной безопасности.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что информация о выходе страны из ЕАЭС и из Союзного государства не соответствует действительности.

Что касается заявлений о ЕврАзЭс и Союзном государстве — полный вымысел, президент Белоруссии Александр Лукашенко

Вымыслом он назвал и информацию о выходе Белоруссии из ОДКБ. Он также подчеркнул, что страна не стремится к членству в НАТО, как Украина.

2 февраля агентство Regnum сообщило, что государство готовится к выходу из ЕврАзЭС, ОДКБ и, возможно, Союзного государства РФ и Белоруссии.