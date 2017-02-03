Лукашенко считает, что Белоруссия сможет прожить и без российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна сможет обойтись без российской нефти и не намерена ради этого жертвовать свободой и независимостью. Заявление прозвучало в рамках пресс-конференции "Большой разговор с президентом", передаёт "Белта".

Зачем хвататься за живое, зачем нас брать за горло. Понятно, что без российской нефти мы обойдёмся. Нам будет очень трудно, Александр Лукашенко.

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Политик считает, что свободу и независимость нельзя сопоставлять с "российской, иранской, азербайджанской или американской нефтью".

Ранее Лукашенко распорядился заняться поисками альтернативы поставкам российской нефти после того, как на переговорах в декабре стороны не договорились о цене транзита.