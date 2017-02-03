В Новосибирске убит депутат райсовета

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В Новосибирске убит депутат райсовета

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В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают преступника.

Сегодня в Новосибирске неизвестный зарезал депутата райсовета. Тело погибшего обнаружили прохожие в лесном массиве, они и вызвали на место стражей правопорядка.

В Новосибирске неизвестный зарезал депутата райсовета. Тело погибшего обнаружили прохожие. На месте происшествия следователи нашли нож. Ведётся розыск злоумышленника

Фото: Flickr/kelli.skarin

Как сообщили в СУ СК РФ по региону, злоумышленник вонзил своей жертве нож в сердце, из-за чего депутат скончался на месте. Предполагаемое орудие убийства было найдено на месте происшествия.

Следственными органами СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту убийства члена Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области по признакам преступления, предусмотренного статьёй УК РФ "Убийство",

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пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

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