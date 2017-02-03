В Новосибирске убит депутат райсовета

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают преступника.

Сегодня в Новосибирске неизвестный зарезал депутата райсовета. Тело погибшего обнаружили прохожие в лесном массиве, они и вызвали на место стражей правопорядка.

В Новосибирске неизвестный зарезал депутата райсовета. Тело погибшего обнаружили прохожие. На месте происшествия следователи нашли нож. Ведётся розыск злоумышленника

Фото: Flickr/kelli.skarin

Как сообщили в СУ СК РФ по региону, злоумышленник вонзил своей жертве нож в сердце, из-за чего депутат скончался на месте. Предполагаемое орудие убийства было найдено на месте происшествия.