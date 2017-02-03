В СФ ответили на слова Лукашенко о нарушении РФ международных договорённостей

Сенатор Климов подчеркнул, что решение Москвы о создании пограничных зон полностью оправданно.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов в беседе с Лайфом прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Россия нарушает международные договорённости, вводя пограничные зоны.

Мы на своей земле. Он [Лукашенко] вправе принимать решение по свободному въезду в свою страну каких-то людей, а мы вправе не принимать тех, кого не приглашали. Это не относится к гражданам Белоруссии, Сенатор Андрей Климов.

Лукашенко назвал решение РФ о создании пограничной зоны у Белоруссии политическим выводом, пояснив, что, по его мнению, так Россия нарушает международные договорённости.

Речь идёт о решении создать в Псковской, Смоленской и Брянской областях пограничные зоны. Ранее белорусская сторона разрешила безвизовый въезд на срок до пяти суток гражданам 80 стран. При этом между РФ и Белоруссией есть режим свободного передвижения, и прибывшие без виз в Белоруссию иностранцы могут нелегально попасть в Россию.