Полиция проверяет информацию о взрывчатке в здании в Москве

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Полиция проверяет информацию о взрывчатке в здании в Москве

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В правоохранительные органы поступила информация об угрозе взрыва в одном из зданий на востоке столицы. На место выехали сотрудники полиции. Информация о заложенной взрывчатке проверяется.

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