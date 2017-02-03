Глава МВД Франции экстренно едет в Париж из-за нападения на патруль у Лувра

Глава МВД Франции Брюно Ле Ру, который был в командировке, экстренно возвращается в Париж из-за нападения на военный патруль у Лувра. Он проведёт срочное совещание, посвящённое атаке на силовиков, заявил официальный представитель ведомства Пьер-Анри Бранде.

— Следствие склонно расценивать происшедшее как террористический акт, — отметил официальный представитель МВД Франции.

Сегодня днём неизвестный атаковал военный патруль у Лувра. Он ранил одного солдата. В ответ силовики открыли огонь по преступнику, он находится в тяжёлом состоянии. Премьер-министр Франции Бернар Казнёв склонен допускать, что нападение было попыткой теракта.