Лукашенко попросил Москву передать Минску 20 самолётов, а не создавать авиабазу

Белорусский президент Александр Лукашенко предложил России передать Минску 20 самолётов, а не создавать авиабазу в Бобруйске. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями общественности и журналистами.

— Зачем, с военной точки зрения, эта база? Не нужна она здесь, — заявил Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что передачу Минску российских самолётов он видит более целесообразным, чем строительство авиационной базы в Бобруйске.

У нас отличные пилоты, у нас отличная школа. Вы знаете, что мы воюем не хуже на военных самолётах. Вы нам дайте 20 самолётов — мы же единая группировка, Александр Лукашенко.

Напомним, в сентябре 2015 года российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны и МИД РФ провести переговоры с Минском о создании базы на территории Белоруссии.