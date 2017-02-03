Во Владикавказе на сбившего полицейских экс-чиновника возбудили уголовное дело

31 января машину подозреваемого остановили сотрудники ДПС, от которых он попытался скрыться.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Тамерлана Гамосова, бывшего чиновника, который сбил полицейского, когда его остановили за нарушение ПДД.

— Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя города Владикавказа. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья), — сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Республике Северная Осетия — Алания Эдуард Гусов.

По версии следствия, 31 января 2017 года примерно в 13 часов 40 минут на Московском шоссе во Владикавказе сотрудники дорожно-патрульной службы за нарушение правил дорожного движения остановили автомашину "Лексус", за рулём которой находился подозреваемый.

При проверке документов в машине было обнаружено оружие. Тогда сотрудники полиции попросили мужчину выйти из транспортного средства, однако тот отказался и сообщил, что якобы пистолет является его табельным оружием, при этом начал звонить своему начальнику с просьбой вмешаться в ситуацию.

После этого водитель джипа попытался скрыться с места происшествия. Один из сотрудников ДПС оказался зажат передней дверью, его протащило за машиной несколько метров и он упал на землю. В ходе преследования сотрудники полиции применили табельное оружие, произведя предупредительные выстрелы в воздух и по колёсам автомобиля, и водитель был задержан. Один из сотрудников полиции госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами.

Расследование уголовного дела продолжается, следователи продолжают устанавливать обстоятельства преступления.