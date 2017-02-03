Росгвардия: Тело пропавшей Натальи Меламед найдено

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Росгвардия: Тело пропавшей Натальи Меламед найдено

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В пресс-службе Росгвардии Лайфу сообщили об обнаружении тела женщины, похожей на пропавшую москвичку Наталью Меламед. Личность погибшей сейчас устанавливается.

23-летняя Наталья Меламед ушла из дома на улице Митинской неделю назад в неизвестном направлении. С тех пор о ней никто ничего слышал. Безутешные родные и сотрудники полиции в течение недели занимались кропотливыми поисками Натальи. Ранее неподалёку от улицы Барышихи в Красногорском лесу была обнаружена шуба пропавшей москвички.

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