Росгвардия: Тело пропавшей Натальи Меламед найдено

В пресс-службе Росгвардии Лайфу сообщили об обнаружении тела женщины, похожей на пропавшую москвичку Наталью Меламед. Личность погибшей сейчас устанавливается.

23-летняя Наталья Меламед ушла из дома на улице Митинской неделю назад в неизвестном направлении. С тех пор о ней никто ничего слышал. Безутешные родные и сотрудники полиции в течение недели занимались кропотливыми поисками Натальи. Ранее неподалёку от улицы Барышихи в Красногорском лесу была обнаружена шуба пропавшей москвички.