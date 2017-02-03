В Хабаровске собака насмерть загрызла пятилетнюю девочку во время игры

Пятилетняя девочка играла с собакой в селе Красносельское Хабаровского края. По неустановленным пока причинам, животное укусило малышку и повредило сонную артерию. По дороге в больницу девочка скончалась.

— На место происшествия незамедлительно прибыли следователи и криминалисты краевого следственного управления, сотрудники полиции, — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК по Хабаровскому краю. — В ходе осмотра тела потерпевшей на руке и ноге также обнаружены следы от незначительных укусов собаки.

По данному факту СО СУ СКР по Хабаровскому краю проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе точная причина смерти ребёнка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.