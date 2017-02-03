Песков опроверг слухи о "признании" Россией паспортов ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал расследование РБК о том, что в России якобы признали паспорта ДНР и ЛНР. По словам представителя Кремля, никакой речи об официальном признании не идёт, а тот факт, что отдельные российские компании решили не отказывать в обслуживании клиентам из Донбасса по введённым на территориях республик документам, продиктован исключительно гуманитарными соображениями.

— Речь идёт об отдельных решениях, которые могли приниматься муниципальными органами власти, местными, а также различными компаниями, исходя исключительно из гуманитарных соображений, руководствуясь необходимостью гуманитарной помощи людям, которые проживают в районах Донбасса, которые находятся под строжайшим эмбарго со стороны Украины, — пояснил Песков.

По его словам, российская сторона исходит из того, что Украина не занимается соцобеспечением и юридическим обеспечением лиц, проживающих на юго-востоке страны, в связи с чем их действующие украинские паспорта приходят в негодность.