Кремль: Надеемся на продолжение создания союзного государства с Белоруссией

В Кремле прокомментировали недавние слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об отношениях с Россией и отметили, что считают приоритетными цели и задачи продолжения создания союзного государства и придают им первоочередное значение. Но в то же самое время пресс-служба президента РФ отметила, что Россия продолжает оказывать соседней республике масштабную экономическую, политическую и иную помощь.

В Кремле отметили, что с 2011 по 2015 год Россия ежегодно беспошлинно направляла в Белоруссию от 18 до 23 млн тонн нефти

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По состоянию на сегодня, всего нашим белорусским партнёрам выделено свыше шести млрд долларов кредитов по различным траншам. Собственно, эта кредитная нагрузка привела к дополнительным нагрузкам на бюджет РФ, пресс-служба президента России.

Как подчеркнули российские власти, всё это является прямой и косвенной поддержкой союзного государства. Также в Кремле выразили надежду, что все спорные вопросы хозяйственно-экономического и коммерческого характера будут решены в спокойной манере путём деловых переговоров.