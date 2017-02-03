Фоноскопист подтвердил подлинность голоса Столтенберга в разговоре с пранкерами

Вован и Лексус разыграли генсека НАТО от имени президента Украины Петра Порошенко.

Голос оппонента пранкеров Вована и Лексуса действительно принадлежит главе НАТО Йенсу Столтенбергу, заявил Лайфу начальник экспертного управления Национального комитета противодействия коррупции в РФ Юрий Макеев.

— Голос и звучащая речь Столтенберга в одном из его телевизионных интервью, а также голос собеседника пранкера принадлежат одному и тому же физическому лицу, Юрий Макеев, фоноскопист

— Идентификационный экспертный анализ голоса Столтенберга в одном из телевизионных интервью с голосом собеседника пранкера свидетельствует о совпадении частоты основного тона, характера пауз хезитации, характеристик аналогичных речевых микроструктур, темпа и силы речи и прочих параметров и характеристик, — сказал Макеев.

Ранее Лексус и Вован разыграли НАТО Столтенберга от имени украинского лидера Петра Порошенко. Лайф опубликовал эксклюзивную запись разговора.