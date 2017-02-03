В Администрации Президента объяснили введение пограничных зон у Белоруссии

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В Администрации Президента объяснили введение пограничных зон у Белоруссии

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В Администрации Президента РФ пояснили, что Москва вводит именно пограничные зоны, прилегающие к границе с Белоруссией, а не пограничный режим. В пресс-службе также пояснили, с чем связано это решение.

<p>Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко</p>

— Никакого пограничного режима не вводилось. Речь идёт о введении пограничных зон в прилегающих к границе районах. Это связано с необходимостью регламентирования посещения приграничных районов гражданами третьих стран. Никаких последствий для граждан союзного государства, то есть России и Белоруссии, нет и быть не может, — отметили в Администрации Президента.

Кроме того, указ руководителя пограничной службы был тщательно согласован с Минюстом РФ и только после этого опубликован.

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание пограничной зоны считает политическим выпадом со стороны Москвы.

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