В Администрации Президента объяснили введение пограничных зон у Белоруссии

В Администрации Президента РФ пояснили, что Москва вводит именно пограничные зоны, прилегающие к границе с Белоруссией, а не пограничный режим. В пресс-службе также пояснили, с чем связано это решение.

— Никакого пограничного режима не вводилось. Речь идёт о введении пограничных зон в прилегающих к границе районах. Это связано с необходимостью регламентирования посещения приграничных районов гражданами третьих стран. Никаких последствий для граждан союзного государства, то есть России и Белоруссии, нет и быть не может, — отметили в Администрации Президента.

Кроме того, указ руководителя пограничной службы был тщательно согласован с Минюстом РФ и только после этого опубликован.

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание пограничной зоны считает политическим выпадом со стороны Москвы.