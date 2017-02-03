Прокурор просит для Навального пять лет условного лишения свободы

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Прокурор просит для Навального пять лет условного лишения свободы

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Для другого фигуранта дела, Петра Офицерова, обвинение просит четыре года условно.

Прокурор просит приговорить Алексея Навального к 5 годам лишения свободы условно по делу о хищении средств компании "Кировлес". Для второго фигуранта дела, Петра Офицерова, обвинение просит 4 года условно, передаёт корреспондент Лайфа. Просят также о штрафах по 500 тысяч рублей для каждого.

Прокурор отметил, что Навальный выступал организатором хищений, а Офицеров — пособником. У "Кировлеса" похитили более 16 миллионов рублей.

Представитель гособвинения в ходе прений сторон в Ленинском районном суде Кирова заявил, что вина Навального полностью доказана.

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