Прокурор просит для Навального пять лет условного лишения свободы

Для другого фигуранта дела, Петра Офицерова, обвинение просит четыре года условно.

Прокурор просит приговорить Алексея Навального к 5 годам лишения свободы условно по делу о хищении средств компании "Кировлес". Для второго фигуранта дела, Петра Офицерова, обвинение просит 4 года условно, передаёт корреспондент Лайфа. Просят также о штрафах по 500 тысяч рублей для каждого.

Прокурор отметил, что Навальный выступал организатором хищений, а Офицеров — пособником. У "Кировлеса" похитили более 16 миллионов рублей.

Представитель гособвинения в ходе прений сторон в Ленинском районном суде Кирова заявил, что вина Навального полностью доказана.