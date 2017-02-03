17 лебедей погибли из-за разлива нефтепродуктов в Калининградской области

Птиц достали из воды Калининградского морского канала. На данный момент известно, что выжить удалось только одному лебедю, который отправлен на передержку.

За состоянием птицы продолжают следить специалисты. О гибели лебедей организации "Зелёный фронт" сообщили активисты из "Балтийского лебедя". На перьях птиц, которых достали из воды, были обнаружены следы нефтепродуктов.

В Калининградской области активисты просят Росприроднадзор разобраться с гибелью 17 лебедей из-за разлива нефтепродуктов. Сейчас зоозащитники ищут источник загрязнения

Нескольких лебедей, которые были ещё живы, отправили на передержку, но позже они погибли. Сейчас жив только один лебедь, за состоянием которого наблюдают специалисты.

Сильный запах нефтепродуктов зафиксировали ветеринары, которые провели вскрытие одной из погибших птиц, доставленной в клинику сотрудниками "Балтийского лебедя". В связи с гибелью птиц мы обратились в Росприроднадзор, который сейчас проводит проверку, председатель калининградского отделения МЭОО "Зелёный Фронт" Олег Иванов.

Сейчас число погибших птиц достигло 17. Экологи предполагают, что причиной загрязнения воды стал выброс нефтепродуктов с одного из местных предприятий. Пока источник загрязнения не найден, поэтому возможно увеличение числа погибших птиц.