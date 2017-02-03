Песков: Корректировка США по санкциям к РФ — это не послабление, а прагматизм

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Песков: Корректировка США по санкциям к РФ — это не послабление, а прагматизм

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал частичную корректировку западных санкций в отношении России. По мнению официального представителя Кремля, данные действия не означают перемену отношения Запада к России, а, скорее, это проявление американского прагматизма.

Мы не склонны оценивать это как санкционные послабления. Это проявление американского прагматизма. Американцы там, где это выгодно им, не увлекаются санкциями и склонны делать это более гибко,

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пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фот: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

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