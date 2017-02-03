В Кремле заявили, что не следят за делом Навального из-за напряженной повестки

В Кремле не следят за судебными заседаниями с участием оппозиционера Алексея Навального, который проходит фигурантом дела "Кировлеса" из-за напряженной международной повестки. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вы знаете, к сожалению, не имеем возможности следить никак (за делом Навального - Прим. ред.) в связи с напряженной рабочей повесткой, Дмитрий Песков.

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Сегодня стало известно, что прокурор попросил приговорить Алексея Навального к пяти годам лишения свободы условно по делу о хищении средств компании "Кировлес". Для второго фигуранта дела, Петра Офицерова, обвинение просит четыре года условно