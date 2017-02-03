В Кремле напомнили о постоянной помощи России экономике Белоруссии

Москва всегда помогала Минску, в том числе тогда, когда из-за беспошлинных поставок нефти российский бюджет недополучил 22,4 млрд долларов.

Россия оказывала и оказывает экономическую и политическую помощь Белоруссии, сообщила пресс-служба президента России в связи с заявлениями президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые он сделал на пресс-конференции в Минске.

С 2011 по 2015 год беспошлинно ежегодно поставлялось 18–23 млн тонн нефти Белоруссии. Всего за этот период российский бюджет недополучил 22,3 млрд долл, пресс-служба президента России.

В пресс-службе подчеркнули, что всё это является прямой и косвенной поддержкой белорусского государства.

Также в Кремле считают приоритетными цели и задачи продолжения создания союзного государства и придают им первоочередное значение.