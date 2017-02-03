Песков: Обвинения МО Британии в причастности Москвы к кибератакам голословны

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Песков: Обвинения МО Британии в причастности Москвы к кибератакам голословны

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В Кремле назвали голословными обвинения министра обороны Британии Майкла Фэллона в том, что Россия якобы причастна к кибератакам. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Мы очень сожалеем о таком враждебном настрое министра Фэллона. Убеждены, что подобные обвинения нашей страны являются голословными,

— 

Дмитрий Песков.

Фото:© РИА Новости/Сергей Гунее

В Кремле также недоумевают, как министр обороны может оперировать обвинениями, которые никак не подтверждены. Песков также выразил надежду, что Британия сможет найти "реконструктивный подход".

Ранее Фэллон заявил о том, что Россия причастна к кибератакам, и обвинил Москву в регулярной лжи.

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