Песков: Обвинения МО Британии в причастности Москвы к кибератакам голословны

В Кремле назвали голословными обвинения министра обороны Британии Майкла Фэллона в том, что Россия якобы причастна к кибератакам. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Мы очень сожалеем о таком враждебном настрое министра Фэллона. Убеждены, что подобные обвинения нашей страны являются голословными, Дмитрий Песков.

Фото:© РИА Новости/Сергей Гунее

В Кремле также недоумевают, как министр обороны может оперировать обвинениями, которые никак не подтверждены. Песков также выразил надежду, что Британия сможет найти "реконструктивный подход".

Ранее Фэллон заявил о том, что Россия причастна к кибератакам, и обвинил Москву в регулярной лжи.