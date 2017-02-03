В Сургуте уволят сотрудника почты, бросавшего посылки из служебной машины

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В Сургуте уволят сотрудника почты, бросавшего посылки из служебной машины

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Такое решение руководство Почты России приняло после проведения служебного расследования.

Руководство Сургутского почтамта провело служебное расследование, по результатам которого сотрудник, допустивший нарушение, будет уволен. 

Руководство филиала Почты России в Сургуте после проведённого внутреннего расследования приняло решение уволить сотрудника, бросавшего посылки из служебной машины

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

С водителями и почтальонами по сопровождению филиала проведено дополнительное техническое обучение по соблюдению правил разгрузки и разъяснению материальной ответственности,

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пресс-служба филиала ФГУП "Почта России" УФПС ХМАО — ЮГРА

Напомним, ранее очевидцы сняли на видео, как сотрудник Почты России бросает посылки. На кадрах видно, как работник отделения почты швыряет коробки и мешки по улице во время разгрузки.

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