В Сургуте уволят сотрудника почты, бросавшего посылки из служебной машины

Такое решение руководство Почты России приняло после проведения служебного расследования.

Руководство Сургутского почтамта провело служебное расследование, по результатам которого сотрудник, допустивший нарушение, будет уволен.

Руководство филиала Почты России в Сургуте после проведённого внутреннего расследования приняло решение уволить сотрудника, бросавшего посылки из служебной машины

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

С водителями и почтальонами по сопровождению филиала проведено дополнительное техническое обучение по соблюдению правил разгрузки и разъяснению материальной ответственности, пресс-служба филиала ФГУП "Почта России" УФПС ХМАО — ЮГРА

Напомним, ранее очевидцы сняли на видео, как сотрудник Почты России бросает посылки. На кадрах видно, как работник отделения почты швыряет коробки и мешки по улице во время разгрузки.