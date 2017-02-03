В Минздраве заявили, что анестезиолог не насиловал пациентку в клинике Подольска

В Минздраве Московской области заявили, что анестезиолог-реаниматолог не совершал насильственных действий над пациенткой, которая находилась в беспомощном состоянии в реанимации Подольской городской больнице.

— Пациентка написала заявление, в котором отказалась от показаний против нашего врача. В личной беседе и под запись она призналась, что никакого насилия со стороны медика не было. Между ними произошёл конфликт, следствием которого и явилось обвинение в изнасиловании, — приводит слова представителя Минздрава ТАСС.

При этом в следствии уже возбудили уголовное дело в отношении медика, а самого анестезиолога поместили под арест. Сотрудники правоохранительных органов установили, что медик находился в пьяном состоянии, когда совершал насилие над пациенткой. Более того, есть свидетели, которые в конце концов и помогли 43-летней женщине отбиться от реаниматолога. В частности, пациентке помогла медсестра.